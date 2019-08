Die Autobahn 9 in Richtung Berlin ist nach einem Lkw-Unfall an einer Baustelle zwischen dem Kreuz Rippachtal und Bad Dürrenberg gesperrt. Die Polizei weist darauf hin, dass sich Autofahrer im Berufsverkehr nahe der sächsischen Landesgrenze auf längere Wartezeiten einstellen müssen. Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle sollen noch mehrere Stunden dauern.