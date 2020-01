Von Samstagabend bis Sonntagnachmittag geht auf der A14 bei Leipzig nichts mehr. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Lasuv, mitteilte, wird die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Ost und Kleinpösna beidseitig voll gesperrt. Grund ist der Neubau einer Brücke in der Riesaer Straße über die Autobahn. Zehn Fertigteile sollen in der Nacht eingehoben werden. Gesperrt ist ab 19 Uhr, voraussichtlich am Sonntag (14 Uhr) sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und die Strecke in beiden Richtungen wieder für den Verkehr freigegeben werden.