Der Leipziger Citytunnel wird in der Nacht zu Donnerstag für drei Stunden von 23 bis 2 Uhr gesperrt. Grund ist nach Angaben der Deutschen Bahn eine Notfallübung. Bei der Übung werde in einer der Tunnelröhren ein Zug vom Gleis gehoben. Auch ein Bergungskran der Deutschen Bahn komme zum Einsatz. In der anderen Röhre werde die Brandbekämpfung an einem Zug geprobt. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr werden Angaben zufolge im Einsatz sein.