Leipziger Hauptbahnhof wieder am Netz

Auf dem Leipziger Hauptbahnhof rollen seit Sonntagfrüh wieder Züge. Laut Online-Fahrplan der Deutschen Bahn werden die Fahrzeiten weitestgehend eingehalten. Auch während der Sperrung hat sich das Konzept der Umleitungen und Ersatzangebote augenscheinlich bewährt. Reporterangaben zufolge waren in der leeren Abfahrtshalle keine gestrandeten Reisenden zu sehen. Lediglich die Händler in den Promenaden des Hauptbahnhofs hatten weniger Kundenzulauf. Sie sind solche Tage aber gewöhnt, schon in der Vergangenheit hatte die DB AG den Bahnhof für einige Tage, um komplexe Bauvorhaben umsetzen zu können.

Der Leipziger Hauptbahnhof, ein Verkehrsknoten in Mitteldeutschland Bildrechte: IMAGO

Im Wesentlichen geht es dabei jeweils um den Anschluss von Gleisen und Signaltechnik an die Neubaustrecke Leipzig - Erfurt - Nürnberg, die seit Dezember vergangenen Jahres in Betrieb ist. In den zurückliegenden Tagen wurden nach Bahnangaben Arbeiten am elektronischen Stellwerk ausgeführt. Dort haben IT-Experten ein neue Steuerungssoftware eingespielt. Zusätzlich wurde die im vergangenen Jahr neu errichtete Bahntechnik geprüft, abgenommen und für die Inbetriebnahme zum Fahrplanwechsel im Dezember vorbereitet.



Zugleich wurde der neue S-Bahn-Haltepunkt Essener Straße an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Bei der Online-Auskunft der Bahn war am Sonntag allerdings nicht ersichtlich, ob tatsächlich S-Bahnen halten, da die Station nicht eingegeben werden konnte. Auch die telefonische Auskunft des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes vermochte keine Auskunft zu geben, ob ab sofort Züge die Station Essener Straße bedienen. Die Pressestelle der Deutschen Bahn in Leipzig war am Sonntag nicht zu erreichen.