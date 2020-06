RB Leipzig hat seinen Heim-Komplex nicht abgelegt und muss die Qualifikation zur Champions League weiter verschieben. Gegen Fortuna Düsseldorf kassierten die Sachsen am Mittwochabend beim 2:2 (0:0) erneut in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer und blieben zum fünften Mal in Serie daheim sieglos.



Das Team von Trainer Julian Nagelsmann hatte gegen die lange wacker kämpfende Fortuna am Mittwochabend durch Tore von Kevin Kampl (60. Minute) sowie Timo Werner (63.) schon geführt. Die späten Treffer von Steven Skrzybski (87.) und André Hoffmann (90.+2) sorgten aber noch für ein überraschendes Remis und einen wichtigen Punkt für Düsseldorf im Abstiegskampf.



Leipzig hat mit 63 Zählern vier Punkte Vorsprung auf den Fünften, Borussia Mönchengladbach, und muss nun auch gegen Borussia Dortmund am Samstag punkten, um den Einzug in die Königsklasse nicht zu gefährden. Düsseldorf legte im Endspurt im Fernduell mit Werder Bremen um den Relegationsrang 16 vor.