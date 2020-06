Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat das letzte Spiel in der Rückrunde der Saison 2019/2020 für sich entscheiden können. Der Stuttgarter Timo Werner schoss die entscheidenden Tore in der 28. und der 80. Minute. Damit sichern sich die Bullen einen Platz in der nächsten Saison der Champions League. Der doppelte Torschützer Werner ist dann nicht mehr für RB dabei, er wechselt zum Premiere League Club FC Chelsea.