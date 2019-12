Tony Ramenda und Matthias Meister haben früher zusammen in einer WG gelebt. Heute teilen sie sich ein Büro und die Leidenschaft für's Spielen. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow

Der Oberkörper locker, die Hand auf Brusthöhe und dann den Schwung aus den Knien mitnehmen: Wenn Matthias Meister das Kugelwurfspiel "Ticayo" vorführt, sitzt jeder Versuch: Die Kugel landet treffsicher immer auf dem kleinen Holzstab in seiner Hand. Das ist allerdings kein Wunder, immerhin feilt der Spieleentwickler seit rund zehn Jahren an seiner Technik. So lange ist es her, dass sein damaliger Mitbewohner Tony Ramenda das mexikanische Spiel "Balero" geschenkt bekam - eine bunte Kugel mit Loch, die an einem Faden mit einem Holzstab verbunden ist.

Gekonnt fängt der studierte Wirtschaftswissenschaftler die Kugel mit dem Holzstab auf. Er hat aber auch deutlich mehr Tricks drauf. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow Das Lieblingsspiel der WG wurde auch auf Partys und im Freundeskreis immer beliebter. Weil die beiden Freunde es verschenken wollten, feilten sie an einer eigenen Version des Geschicklichkeitsspiels. Das Ergebis ihrer Arbeit heißt "Ticayo" und steht mittlerweile in ihrem gemeinsamen Leipziger Spieleladen "TicToys".



So kurz vor der Weihnachtszeit ist hier viel zu tun: Kundschaft im Laden beraten, Bestellungen von Händlern annehmen und immer wieder in die Werkstatt gehen und selbst mit anpacken. "Es ist wirklich der Wahnsinn, was jetzt so kurz vor den Feiertagen hier los ist", erzählt Meister. "Alles für diesen einen Tag. Es ist für uns zum Teil problematisch. Wie alle Leute ausflippen und für dieses eine Event Weihnachten unbedingt noch etwas haben müssen. Das Telefon klingelt sich hier tot und wir haben Bestellungen ohne Ende. Wir haben sogar zusätzlich Leute eingestellt, damit wir rechtzeitig fertig werden."

Immer in Bewegung

Das liegt vor allem daran, dass der studierte Wirtschaftswissenschaftler Meister und der Logopäde Ramenda nicht auf Masse in Fernost produzieren lassen. Es ist Teil ihrer Firmenphilosophie: Sie wollen eine "neue Spielzeugkultur" etablieren. Weg von kurzlebigen Spielsachen hin zu wertigem Spielzeug, das lange hält, die Kreativität anregt und in Bewegung versetzt.

Das Balance-Brett wird in der Plagwitzer Werkstatt veredelt. Vor Weihnachten werden die flexiblen Boards im Akkord geölt. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow Im Spieleladen ist zwar wenig Platz, dafür aber trotzdem alles auf Bewegung ausgerichtet: Die Spielzeuge der beiden Freunde sollen Motorik und Körpergefühl schulen und sind immer auch Sportgeräte, erklärt Meister: "Wir merken schon deutlich in diesen zehn Jahren, die wir das jetzt machen, dass sich Kinder und Jugendliche mit bestimmten motorischen Fertigkeiten schwerer tun. Es liegt sicher auch an Smartphones, dass Kinder sich heute viel weniger mit motorischen Dingen beschäftigen."

Entstaubt und modernisiert

Für die beiden Spieleentwickler ist aber wichtig, immer in Bewegung zu bleiben - auch im Kopf. Die zwei sind weiter auf der Suche nach neuen Spieleideen oder auch ganz alten: Direkt neben der Kasse im Laden im Leipziger Südwesten steht das Spiel "Tualoop". Vier Holzstäbe und ein schmaler Reifen - fertig ist die neue Version eines lange vergessenen französischen Spieleklassiker "jeu des graces". Mit den Holzstäben "schießt" man den Ring seinem Mitspieler zu, der muss den Ring wiederum mit seinen Holzstäben fangen. Und so geht es immer hin und her.