Im Leipziger Stadtteil Connewitz hat es am Mittwochabend eine spontane Demonstration gegeben. Wie die Polizei mitteilte, versammelten sich etwa 120 Teilnehmer und liefen in Richtung Stadtzentrum. Kurze Zeit später strömten die Menschen auseinander und verteilten sich in kleinen Gruppen. Laut Leipziger Polizei kam es zu keinen größeren Zwischenfällen, vereinzelt wurde Pyrotechnik gezündet.



Der Protest richtete sich offenbar gegen steigende Mieten in dem Stadtteil. Demonstranten trugen unter anderem ein Plakat mit der Aufschrift "Für den Aufbau einer solidarischen Nachbarschaft". Laut Polizei war in sozialen Medien zu der Demo aufgerufen worden.