Die Schüler sind schon vor einer Woche eingezogen. Leipzig als Sportstadt hat nach Angaben der Amtsleiterin Kirmes ein neue Magnetwirkung entwickelt und ziehe immer mehr Schüler an. Die Nachwuchsathleten schätzten die Lern- und Trainingsbedingungen, hieß es. Das Sportinternat wurde von der Stadt Leipzig finanziert. Die Sportoberschüler waren bisher mit im Internat des Sportgymnasiums Leipzig untergebracht, das vom Freistaat finanziert wird. Die Oberschule und das Internat liegen in der Verantwortung der Stadt.



An der Sportoberschule Leipzig werden talentierte junge Leute neben dem Unterricht in den Sportarten Fechten, Finswimming, Fußball, Handball, Hockey, Judo, Kanusport, Leichtathletik, Radsport, Rhythmische Sportgymnastik, Ringen, Rudern, Schwimmen, Triathlon, Turnen, Volleyball und Wasserspringen trainiert.