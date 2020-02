Bei Abraumarbeiten im Tagebau Vereinigtes Schleenhain südlich von Leipzig ist am Sonnabend eine Bombe gefunden worden. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, haben Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes die Bombe untersucht. Dabei habe sich herausgestellt, dass es sich um eine 125 Kilogramm schwere Bombe englischer Bauart aus dem Zweiten Weltkrieg handelt.



Der Gegenstand war den Angaben zufolge mit auf das Förderband geraten, der Metalldetektor hatte schließlich angeschlagen. Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, wurde die Bombe gesichert, vom Förderband entfernt und abgedeckt. Am Sonntag soll entschieden werden, ob sie vor Ort gesprengt wird. Derzeit sehe es so aus, als ob keine Evakuierungen notwendig sind, so der Sprecher.