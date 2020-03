Mussten früher oftmals Gliedmaßen von Patienten wegen Infektionen von Haut, Muskeln, Knochen oder Gewebe amputiert werden, versucht das Zentrum durch moderne Therapieansätze die betroffenen Extremitäten zu erhalten. Problem: Die Anzahl älterer Patienten hat laut Böhme in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Diese Patientengruppe leide oftmals an Durchblutungsstörungen, eine Infektion sei dann sehr wahrscheinlich. Um diesen Patienten zu helfen, seien die chirurgischen Konzepte grundlegend verändert worden. Die Folge: Erfahrungen und Ansätze verschiedener medizinischer Fachbereichen sollen nun miteinander kombiniert werden. Ein weiteres besonderes Augenmerk liegt auf Patienten, bei denen es Erkrankungen um die Gelenkprothese herum gibt. Zukünftig soll diesen Betroffenen geholfen werden, unabhängig davon, wo der ursprüngliche Eingriff stattgefunden hat.

Schon vor der Gründung des neuen Zentrums haben die Kliniken für Unfallchirurgie, Orthopädie und Spezialisierte Septische Chirurgie sowie die Plastische- und Handchirurgie des Klinikums kooperiert. All diese Fachbereiche haben sich eng mit der Klinik für Infektiologie/Tropenmedizin abgestimmt. Das Besondere an dem jetzigen Zentrum: Eine optimale stationäre Betreuung dieser Patienten soll nach erfolgten Operationen bestmöglich stattfinden, die alleine von Chirurgen per se nicht zu gewährleisten ist.

Als einziges seiner Art in Sachsen bündelt das Zentrum für Septische und Rekonstruktive Chirurgie bestehende Ressourcen. Dadurch wird die Versorgung für Patienten mit komplizierten und seltenen Diagnosen verbessert. Wie Jörg Böhme im Gespräch mit MDR SACHSEN erklärte, durchlaufen Patienten so nicht eine Abteilung nach der anderen, sondern alle Fachdisziplinen arbeiten von Beginn an Hand in Hand.