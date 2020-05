Nach dem Unfalltod eines 16-Jährigen in Leipzig hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den beteiligten Autofahrer erhoben. Dem 31-Jährigen wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Er soll zu schnell gefahren sein und so den Unfall verursacht haben.

Der Unfall hatte sich am 12. Februar 2019 am frühen Abend ereignet. Wie die Behörde mitteilte, hatte der 16-Jährige zu Fuß eine Straße überquert und war dabei von einem Auto erfasst worden. Er wurde so schwer verletzt, dass er am darauffolgenden Tag starb. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unfall nicht passiert wäre, wenn das Auto die erlaubten 50 km/h gefahren wäre – obwohl der Jugendliche mutmaßlich bei Rot über die Straße gegangen war.