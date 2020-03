Die Gebäude der Leipziger Staatsanwaltschaft in Leipzig mit ihren Außenstellen in Grimma und Torgau werden ab heute bis auf Weiteres geschlossen. Dies diene dem Schutz der Besucher und der Mitarbeiter der Behörde, heißt es in einer Mitteilung. Keinem Bürger sollen Nachteile entstehen, wenn er/sie in der aktuellen Situation nicht persönlich vorspricht.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig ist ab sofort nur noch schriftlich, per E-Mail, Fax oder telefonisch erreichbar. Alle Kontaktdaten seien auf der Internetseite der Staatsanwaltschaft Leipzig aufgelistet. Einlass in die Dienstgebäude der Staatsanwaltschaft in Leipzig sowie in den Zweigstellen ist nur noch in dringenden Fällen und auch dann grundsätzlich nur nach vorheriger Terminabsprache möglich, heißt es. Dies gelte auch für Rechtsanwälte.