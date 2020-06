Die Zeitung "taz" und das MDR-Magazin exakt hatten Anfang Juni über die Gruppe berichtet. So berief sich die "taz" bei ihren Recherchen unter anderem auf geleakte Facebook-Chats, in denen sich Mitglieder der Gruppe von September 2015 an ausgetauscht hätten. Darin fänden sich zahlreiche rassistische Äußerungen. Demnach soll sich die Gruppe, der auch Reservisten der Bundeswehr und Leipziger Burschenschaftler angehören sollen, auf einen sogenannten Rassenkrieg vorbereitet haben. Da die veröffentlichten Hinweise bereits fünf Jahre alt sind, seien die Recherchen schwierig, erklärte Schulz.