Nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht in Leipzig muss die Staatsanwaltschaft dem Verdacht nachgehen, ob die Polizei Gewalt ausgeübt hat. Das Internetportal "BuzzFeed News Deutschland" hatte am Freitag Videomittschnitte zu den Ausschreitungen im Stadtteil Connewitz veröffentlicht. Aufgrund dieser Aufnahmen müsse die Behörde nun prüfen, ob es einen Anfangsverdacht für Straftaten gab, sagte Sprecher Ricardo Schulz.

Auf den undeutlichen Aufnahmen ist unter anderem zu sehen, wie Polizisten an einer Person vorbeigehen, die auf dem Boden liegt. Ein Video soll auch einen blutenden Mann in Handschellen zeigen.