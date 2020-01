Am Freitag hatte das Internetportal "BuzzFeed News Deutschland" Videomitschnitte von den Ausschreitungen im Stadtteil Connewitz in der Silvesternacht veröffentlicht. Auf den undeutlichen Aufnahmen ist unter anderem zu sehen, wie Polizisten an einer am Boden liegenden Person vorbeigehen. In einem Video ist offenbar ein blutender Mann in Handschellen zu sehen. Zitiert wurden auch Augenzeugen und Menschen, die nach eigenen Angaben geschädigt wurden.