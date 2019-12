In Leipzig darf zu Silvester geknallt werden. Die Stadt will das Abbrennen von Feuerwerkskörpern nicht verbieten und setzt statt dessen auf Freiwilligkeit der Bürger. Der Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal sagte dazu: "Wir haben das im Zuge unseres Luftreinhalteplans geprüft, aber ein Verbot verworfen." Zugleich appellierte Rosenthal an die Leipziger, "freiwillig darauf zu verzichten". Großstädte wie München und Hannover haben in größeren Innenstadt-Gebieten ein Böllerverbot ausgesprochen. Auf Sylt und in einzelnen Nordseegemeinden sind Feuerwerke seit Jahren schon verboten.