In Leipzig sind am Sonnabend die Preise für Familienfreundlichkeit verliehen worden. Den Hauptpreis über 2.000 Euro erhielt der Verein "Werk 2 - Kulturfabrik Leipzig" in Connewitz. Wie die Stadt Leipzig mitteilte, war die Jury überzeugt, dass in diesem Gesamtkunstwerk viel Familienfreundlichkeit steckt. Das Werk 2 bedeute Töpfern, Tanz, Musik, Theater und verschiedene Angebote in der Glasbläserwerkstatt. Vor der Corona-Krise gelang es dem Verein, jährlich mehr als 175.000 Menschen zu bespielen.