Die Stadt Leipzig wächst immer weiter. Um dieser Entwicklung auch im Verkehrskonzept Rechnung zu tragen, hat die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren den Nahverkehrsplan fortgeschrieben und weiterentwickelt. Am Dienstag hat Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau zusammen mit Vertretern vom Verkehrsamt die vorläufige Endfassung vorgestellt.

Die Grundlage für den Nahverkehrsplan war das vom Stadtrat einstimmig beschlossene Nachhaltigkeits-Szenario für die Mobilitätsstrategie Leipzig 2030. Konkret bedeutet das, dass der Schwerpunkt bei den Zielsetzungen auf den umweltfreundlichen Verkehrsarten, wie Fahrrad, Straßenbahn und Bus, liegen soll. Die Stadtverwaltung will die Fahrgastzahlen des städtischen ÖPNV in den nächsten fünf Jahren von 156 Millionen pro Jahr auf 185 Millionen steigern. Außerdem sollen die Taktung von Tram und Bussen erhöht und der Nachtverkehr verbessert werden. Um all das umzusetzen, sollen jährlich zwischen 70 und 80 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert werden.