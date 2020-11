Künftig in digitaler Form zu finden sind dann etwa die Programmhefte des Gewandhauses Leipzig aus den Jahren 1779 bis 1945, Notenschriften und Briefe von Felix Mendelssohn Bartholdy oder Max Reger oder sämtliche Leichenbücher aus der Zeit von 1595 bis 1875, die die Bestattungen in Leipzig erfasst haben.



In dem Online-Archiv werden dann auch die ältesten Karten und Pläne Leipzigs vom 16. bis 18. Jahrhundert zu finden sein und viele hundert Urkunden, darunter der Stadtrechtsbrief oder das Messeprivileg. Laut Stadtarchiv sollen in den nächsten Jahren rund eine Million weitere Datensätze digitalisiert und dann zur Verfügung gestellt werden.

Demnächst in Pixel & Co im digitalen Stadtarchiv Leipzigs zu finden: Karten und Urkunden aus mehreren Jahrhunderten. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler