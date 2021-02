Der Leipziger Stadtrat hat mehrheitlich für eine Abschaffung der Waffenverbotszone in der Eisenbahnstraße gestimmt. 40 Abgeordnete stimmten in der Online-Sitzung am Donnerstag dafür. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung soll jetzt beim Land Sachsen darauf hinwirken, dass die Zone abgeschafft wird, wenn bis zum 15. März keine Evaluierungsergebnisse dazu vorgelegt werden.