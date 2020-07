1. Herr Schütze, der Stadtratbeschluss zum Sicherheits- und Rettungskonzept war heiß diskutiert. Wie wurde am Ende abgestimmt?

Es kamen neun Ja-Stimmen von SPD, Grünen und Linken und sieben Nein-Stimmen von CDU und AfD. Außerdem gab es drei Enthaltungen. Kritische Stimmen empfanden den Umfang und die Kosten als zu hoch. Aber Sicherheit kostet eben Geld und die Sicherheit an unseren Seen darf nicht am Geld scheitern.

2. Worüber genau wurde denn abgestimmt?

Es wurde über ein Konzept für die Bergbaufolgelandschaft abgestimmt. Ziel soll es sein, die Sicherheit an unseren Seen - im Wasser und an Land - zu erhöhen und Unfällen vorzubeugen. Der Stadtrat hat 150.000 Euro an außerplanmäßigen Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2020 für das das Sicherheits- und Rettungskonzept gebilligt. Es läuft auch ein Antrag auf Fördermittel und wenn das klappt, muss die Stadt Markkleeberg nur Eigenmittel von 24.000 Euro beisteuern. Außerdem beteiligen sich noch die Gemeinden Schkeuditz und Rackwitz, weil auch der Schladitzer See betrachtet wird.

Karten Schütze ist seit 2013 Oberbürgermeister der Stadt Markkleeberg. Bildrechte: dpa

3. Brauchen wir rund um die Badeseen überhaupt mehr Sicherheit?

Wir haben an den Seen vielfältige Probleme. In Markkleeberg sind seit 2013 bedauerlicherweise fünf Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. An einem Strand haben wir zum Start der Sommerferien eine Wasserwacht der LGRG installiert, aber es gibt noch drei weitere Strandabschnitte am Markkleeberger See. Andere Problemlagen sind Wasserfahrzeuge, die in Not geraten oder Tauchunfälle. Andere Sicherheitsbedenken gibt es an Land. So sind in den vergangenen Jahren auch Radfahrer in schwer zugänglichem Gebiet verunglückt.

Wir müssen ebenso Vorsorge treffen für Waldbrände. Es gilt zu klären, wo welche Wege zugänglich sind. Dazu müssen Informationsketten aufgebaut werden, sodass jeder, der da rein muss auch weiß, wie er dorthin kommt. Auch Landeplätze für Rettungshubschrauber sollten ausgewiesen werden, damit die Piloten schnell wissen, wo sie um den See landen können.

4. Inwiefern könnte das ein Pilotprojekt für den gesamten Südraum Leipzig werden?

Ich denke, dass das Konzept das Potential hat eine Art Checkliste zu sein, wovon andere Kommunen profitieren können. In der ersten Phase werden wir den Markkleeberger See und den Schladitzer See betrachten. Beide Seen bieten einen guten Vergleich, weil sie in unterschiedlichen Siedlungsräumen liegen und auch die Nutzung anders ist.

5. Wie geht es jetzt konkret weiter und wann kann die Bevölkerung mit weiteren Maßnahmen rechnen?