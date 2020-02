Das mittlerweile 7. chinesische Filmfestival "Chai" beginnt am Mittwochabend in Leipzig. Vier Tage lang werden chinesische und internationale Produktionen über das asiatische Land zu sehen sein, teilte der Veranstalter, das an der Uni Leipzig angedockte Konfuzius-Institut, mit. Zehn Lang- und fünf Kurzfilme werden in mehreren Kinos der Stadt gezeigt. Die Filme laufen in Originalfassung mit englischen Untertiteln.