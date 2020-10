So eng darf das Publikum in den Kabaretthäusern und Theatern zur Lachmesse dieses Jahr nicht sitzen, aber humoristisch und politisch zur Sache soll es trotzdem gehen (Symbolfoto).

So eng darf das Publikum in den Kabaretthäusern und Theatern zur Lachmesse dieses Jahr nicht sitzen, aber humoristisch und politisch zur Sache soll es trotzdem gehen (Symbolfoto). Bildrechte: MDR/Enrico Meyer

In Leipzig beginnt am heutigen Sonntagabend die Lachmesse - das europäische Humor- und Satirefestival. Eine Woche lang sind insgesamt 77 Veranstaltungen mit 126 Künstlern geplant. Seit 30 Jahren stellen in der Messestadt Komödianten, Satiriker und Poetry Slamer ihre aktuellen Produktionen vor. In diesem Jahr wurden neben vielen anderen auch Lisa Fitz, Matthias Deutschmann, Pigor & Eichhorn sowie Anke Geißler und Wladimir Kaminer angekündigt.