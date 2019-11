Dario Nassal (li.) und Felix Friedrich sind die Gründer von "The Buzzard" Bildrechte: Alisa Sonntag für "The Buzzard"

"Warum ist die SPD so unbeliebt?", "Wem nützt ein Wahlrecht ab 18?", "Sollte man ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen?" – diesen und ähnlichen Fragen sind die zwei Leipziger Journalisten Dario Nassal und Felix Friedrich seit 2017 auf ihrer Plattform "The Buzzard" auf den Grund gegangen. Der Name "The Buzzard" ist die englische Übersetzung von "Der Bussard". "Wir haben uns für 'The Buzzard' entschieden, weil der Bussard einer der schnellsten Vögel ist, die es gibt. Er hat mit seinen scharfen Augen einen guten Überblick, kann sich aber auch innerhalb kürzester Zeit ins Getümmel stürzen. Genauso wollen wir das im Journalismus auch machen", sagt Nassal.