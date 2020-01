Am Freitagnachmittag wird am Stasi-Bunker in Machern ein neues Besucher-Zentrum eröffnet. Der Termin findet auf den Tag genau 30 Jahre nach der ersten öffentlichen Begehung der Bunkeranlage statt. Das Zentrum wurde im ehemaligen Kommandantenwohnhaus eingerichtet und beherbergt zwei Sonderausstellungne zur Friedlichen Revolution.