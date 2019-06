Stickoxidbelastung - die Luft in Leipzig ist dicker geworden

Eine Messstation in Leipzig. Bildrechte: dpa

Bundesweit war im vergangenen Jahr die Luft in 57 Städten zu stark mit gesundheitsschädlichem Stickstoffdioxid belastet. Das waren acht weniger als im Vorjahr. Die Jahresmittelwerte an verkehrsnahen Messstationen lagen im Bundesdurchschnitt rund 1,5 Mikrogramm unter denen des Jahres 2017. Der Trend gehe damit in die richtige Richtung, erklärte die Präsidentin des Umweltbundesamtes Maria Krautzberger am Montag. Die bisherigen Maßnahmen für saubere Luft reichten aber nicht aus. Nötig sei eine schnelle Nachrüstung älterer Dieselautos mit wirksamen Katalysatoren, um den EU-Grenzwert überall einzuhalten. Das Stickstoffdioxid in Städten stammt zu einem großen Teil aus Diesel-Abgasen.