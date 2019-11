Der Störmthaler See bei Leipzig wird erneut mit Kalk neutralisiert. Wie die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) mitteilte, sollen ab Montag rund 750 Tonnen Kalksteinmehl in das Gewässer eingebracht werden. Dazu wird das Gewässerbehandlungsschiff "Brahe III" zum Einsatz kommen.

Schon im Frühjahr musste der See gekalkt werden. Bildrechte: mdr

Die Prozedur werde etwa drei Wochen dauern, hieß es. Ziel sei die Anhebung des pH-Wertes des Sees. Denn derzeit sei er mit einem Wert von 5,6 zu sauer. Der vorgeschriebene pH-Wert liegt zwischen 6 bis 8.



Der Störmthaler See entstand aus dem ehemaligen Tagebau Espenhain. Grund für die sogenannte Rückversäuerung des Sees ist laut LMBV stark saures Grundwasser. Bereits von März bis Mai dieses Jahres wurden deshalb fast 2.000 Tonnen neutralisierendes Kalkmehl in das Wasser eingebracht. Nach Angaben der LMBV wird die Bekalkung auch in den kommenden Jahren nötig sein.