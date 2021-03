Der Stolperstein in Gedenken an Georg Schwarz wurde neu verlegt. Bildrechte: MDR/Jonas Arand

In Leipzig erinnert ein neuer Stolperstein an den von den Nazis ermordeten Widerstandskämpfer Georg Schwarz. Er wurde am Donnerstag im Beisein von Fans der BSG Chemie Leipzig verlegt.

Verlust des Stolpersteins lässt sich nicht mehr rekonstruieren

Auf dem Gehweg vor dem Haus der Georg-Schwarz-Straße 24 war bereits 2009 ein Mahnmal eingelassen worden. Doch im Januar 2021 erreichte das Archiv Bürgerbewegung (ABL) die Nachricht, dass der Stein verschwunden war. Ob Bauarbeiten, die im vergangenen Jahr am Gehweg durchgeführt wurden, dafür verantwortlich waren, lasse sich nicht mehr genau rekonstruieren, erklärt Achim Beier vom ABL.



Der Verein kümmert sich seit 2005 um die Verlegung der Stolpersteine in Leipzig. "Wenn wir Steine verlegt haben, melden wir das an das Tiefbauamt, die die Orte karthografieren", so Beier. Auch die Baufirmen seien informiert. "Es passiert häufig, dass gebaut wird, wo die Steine liegen. Bisher klappte das wunderbar", erklärt Beier weiter.

Gedenktafel aus Hauswand gerissen

Der Stolperstein ist nicht die einzige Erinnerung an Georg Schwarz, die in letzter Zeit verschwunden ist. Im November 2020 wurde eine Gedenktafel aus DDR-Zeiten an der Ecke Merseburger Straße aus einer Hauswand gerissen. Zudem entfernten Unbekannte unter einem Straßenschild die historischen Erläuterungen zu Schwarz. Wie das Kulturamt Leipzig MDR SACHSEN mitteilte, wird in einer Anzeige der 9. November als Tatzeitpunkt für den Diebstahl der Tafel am Straßenschild Ecke Spittastraße angegeben: der Jahrestag der Reichspogromnacht. Der Stein ist nicht die einzige Erinnerung an den Widerstandskämpfer in Leipzig. Bildrechte: MDR/Jonas Arand

Rivalität im Fußball Grund des Stolperstein-Verschwindens?

Achim Beier vom ABL, der den Stolperstein "exponiert" nennt, schließt einen Zusammenhang des Verschwindens mit Rivalitäten im Fußball zumindest nicht aus.



Im gesamten Leipziger Stadtgebiet sind aktuell 570 Stolpersteine an 202 Orten verlegt. Sie sollen die Schicksale von Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, politisch und konfessionell Verfolgten, Homosexuellen sowie Euthanasieopfern, die von den Nazis ermordet wurden, wieder ins Gedächtnis rufen, heißt es auf der Website des ABL. Sich darum zu kümmern, "wie sie aussehen, ob sie liegen bleiben", liege in der Verantwortung der Leipzigerinnen und Leipziger, so Beier vom ABL. Bisher sei es einmal vorgekommen, dass nachweislich Stolpersteine in Leipzig entfernt wurden. Schmierereien gebe es häufiger, so Beier weiter. Im Rahmen der jüdischen Woche im Juni sind wieder Verlegungen in Leipzig geplant.