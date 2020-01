Am Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig wird zum 15. Februar ein zusätzlicher Strafsenat eingerichtet. Wie eine Sprecherin mitteilte, ziehen die Bundesrichter des 6. Strafsenats in das gleiche Gebäude im Stadtteil Plagwitz ein, in dem auch schon der 5. Strafsenat untergebracht ist. Die Dienststelle des Generalbundesanwalts wird dazu in ein anderes Domizil verlegt.