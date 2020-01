Eine Straßenbahn hat in Leipzig eine Radfahrerin erfasst. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Das teilte die Polizei in Leipzig am Mittwochmorgen mitteilte. Die Radfahrerin kam demnach am Dienstagabend aus der Watestraße in Leipzig-Lößnig und wollte die Zwickauer Straße überqueren. Dazu nutzte sie einen Querungshilfe über die Straßenbahngleise. Dort wurde sie von der Straßenbahn erfasst. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.