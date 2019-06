Als Straßenmusik ein Politikum war - Vortrag in Leipzig

In der DDR war Straßenmusik in den meisten Städten verboten. Die freie Form des künstlerischen Ausdrucks war bei der SED nicht gern gesehen. Straßenmusik war ein Politikum. Deshalb rief die Oppositionsgruppe um den Theologiestudenten Jochen Lässig am 10. Juni 1989 zu einem Straßenmusikfestival nach Leipzig auf. "Das Fest sollte ein Zeichen setzen für die Perversion eines Systems, das Lebendigkeit und spontane Lebensfreude unterdrückt", erinnert sich Lässig.

Martin Jankowski (r.) hat am 10. Juni 1989 das Straßenmusikfest als Akteur miterlebt. Heute berichtet er Schülern über seine damaligen Erlebnisse. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wie zu erwarten, wurde auch das Straßenmusikfestival von der Staatsmacht verboten. Als Begründung gab man an, dass an diesem Tag das Pressefest der SED-Bezirkszeitung LVZ stattfand. Trotz des Verbots trafen viele Musiker aus der ganzen DDR in Leipzig zusammen und spielten zur Freude der Passanten bis in die Mittagsstunden in der Innenstadt.



Gegen 12 Uhr fuhr die Volkspolizei vor und lud die Musiker samt ihrer Instrumente auf Lkws. Die Verhaftungen dauerten bis zum Nachmittag an. Von den 84 Festgenommenen kamen 53 nicht aus dem Bezirk Leipzig, was die SED zusätzlich beunruhigte. Bis in den Abend gab es spontane Proteste der Leipziger Bürger. Der damalige Gewandhauskapellmeister Kurt Masur schuf in der Gesprächsreihe "Begegnungen im Gewandhaus" ein Podium zum Thema Straßenmusik.