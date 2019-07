Amazon will nicht auf die Forderung eingehen und teilt mit, dass das Unternehmen jeden Tag beweise, "dass man auch ohne Tarifvertrag ein fairer und verantwortungsvoller Arbeitgeber sein kann", erklärte ein Sprecher. Nach Angaben von Amazon bekommen Mitarbeiter in Deutschland zunächst einen Lohn von umgerechnet mindestens 10,78 Euro pro Stunde. Nach 24 Monaten steige der Lohn auf durchschnittlich 2.397 Euro im Monat. Der Konzern erwartet während des Streiks keine Einschränkungen für die Kunden: "Die überwältigende Mehrheit unserer Mitarbeiter arbeitet normal", so der Sprecher.