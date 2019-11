Am Schnäppchentag "Black Friday" sind Beschäftigte bei Amazon in Leipzig erneut in einen Streik getreten. Wie Thomas Schneider von der Gewerkschaft Verdi MDR SACHSEN sagte, begann der Streik mit der Nachtschicht. Etwa 70 Beschäftige hätten sich beteiligt. Im Laufe des Freitages würden drei weitere Schichten folgen. Laut Schneider werden Tausende Pakete liegen bleiben. Damit würden Kunden ihre bestellten Sendungen nicht rechtzeitig zugestellt bekommen. Den Angaben zufolge soll der Arbeitskampf bis Montag dauern.