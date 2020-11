Seit Mitternacht streiken rund 400 Beschäftigte von Amazon am Standort Leipzig. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi dauern die Arbeitsniederlegungen bis einschließlich Sonnabend. Aufgrund der Corona-Pandemie sollen die Beschäftigten in dieser Zeit zu Hause bleiben. Man habe Aufsteller mit Verdi-Mitarbeitern in 1,5 Metern Abstand an den Zaun des Betriebsgeländes von Amazon gestellt. Ziel sei die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels durch Amazon sowie der Abschluss eines Tarifvertrags für gute und gesunde Arbeit.