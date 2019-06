Streik im Einzelhandel in Leipzig

Der Einzelhandel in Leipzig ist am Freitag zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft Ver.di fordert für die Beschäftigten unter anderem deutlich höhere Löhne und Gehälter. Zum Streik aufgefordert sind die Mitarbeiter von H&M, Kaufland, Aldi und Netto. Man könne davon ausgehen, dass der Geschäftsbetrieb in den Filialen während des Streiks gestört werde, sagte Gewerkschaftssprecher Thomas Schneider MDR Sachsen. So könne es bei Netto temporär zu Schließungen kommen. Bei H&M wolle man massiv in den Geschäftsablauf eingreifen und in einer Kaufland-Filiale würden Öffnungszeiten und Bedienung beeinträchtigt sein. Zur Kundgebung am Vormittag gegen 10 Uhr vor dem Gewerkschaftshaus in Leipzig werden rund 100 Streikende erwartet.