Wegen der angekündigten Schließung ihres Werkes legten am Montag Mitarbeiter der Leipziger Gießerei Neue Halberg Guss die Arbeit nieder. Wie die IG-Metall mitteilte, beteiligten sich rund 350 Beschäftige an einem zweistündigen Warnstreik. Am Mittwoch soll die erste Verhandlungsrunde mit Gewerkschaftsvertretern, dem Betriebsrat und der Geschäftsführung der Prevent-Gruppe in Saarbrücken beginnen. "Wir fordern eine Abkehr von den Schließungsplänen und einen Sozialtarifvertrag", erklärte IG-Metall-Sprecher Bernd Kruppa MDR SACHSEN. Wenn das Unternehmen nicht einlenken sollte, wolle er "die Gangart verschärfen".