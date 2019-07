Nach Diskussionen um die Änderung des Speiseplans in zwei Leipziger Kitas hat sich die Polizei eingeschaltet. Um mögliche Gefahren abzuwehren, steht ein Polizeiauto vor den beiden benachbarten Einrichtungen. "Im Moment ist alles schön ruhig und das soll auch so bleiben", sagte Polizeisprecher Uwe Voigt MDR SACHSEN. Hintergrund ist, dass in den Kitas "Konfuzius" und "Rolando-Toro" eines freien Trägers seit einer Woche kein Schweinefleisch mehr angeboten wird. Die Polizei steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit der Leitung der Kitas. Weitere Maßnahmen seien zunächst nicht geplant.