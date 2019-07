Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt am Donnerstag über den seit langem schwelenden Streit um Weinanbau am Störmthaler See. Die Kläger sind Hobbywinzer, die sich in einem Verein zusammengeschlossen haben. Sie wollen durchsetzen, dass sie auf jeweils 99 Quadratmeter genehmigungsfrei Wein anbauen dürfen. Der Freistaat Sachsen will das unterbinden.