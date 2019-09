Im Stadtgebiet von Markranstädt bei Leipzig ist der Strom ausgefallen. Wie der Netzbetreiber Mitnetz mitteilt, kommt es seit etwa 7 Uhr zu Störungen. Betroffen seien rund 5.600 Kunden in Markranstädt sowie in den Ortsteilen Frankenheim, Großlehna und Altranstädt. Weitere 300 bis 400 Haushalte in Nord- und Mittelsachsen seien ebenfalls ohne Strom, darunter auch Haushalte im Leipziger Ortsteil Burghausen.