Polizei und Studenten in Leipzig werten Drogenkontrolle aus

Eine Polizeikontrolle auf dem Campus der Universität Leipzig hatte am 28. Mai zu Irritationen geführt. Jetzt haben sich Polizei und Studentenrat der Uni Leipzig noch einmal an einen Tisch gesetzt. Wie Studentenrat und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung vermeldeten, trafen sich am Freitagvormittag Nicolas Laible und Friedemann Wildhage vom Studentenrat sowie Polizeipräsident Torsten Schultze und Andreas Loepki, der das Direktionsbüro der Polizei leitet.

Gesprächsrunde soll Polizeiarbeit erklären

In dem einstündigen Gespräch vereinbarten beide Seiten, dass sie in Zukunft lieber miteinander statt übereinander reden möchten. Um dies zu erreichen, soll es noch vor den Semesterferien eine Informations- und Diskussionsveranstaltung zu Fragen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, zum Rollenverständnis der Polizei, zu gefühlter und objektiver Kriminalitätslast sowie zum Auftreten und der Wahrnehmung der Polizei geben. Die Diskussionsrunde soll öffentlich sein, richtet sich aber an Studenten.

Dass es Ende Mai überhaupt zu der Polizeikontrolle auf dem Unicampus kam war eher Zufall. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, gab es an diesem Tag eine Schwerpunktkontrolle der Einsatzgruppe "Bahnhof/Zentrum". Ziel war die Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Innenstadt und rund um den Leipziger Hauptbahnhof. Die Kontrolle wurde von Beamten der Bundes- und Landespolizei mit der Unterstützung der Diensthundestaffel durchgeführt.

Rauschgifthund schlug auf Unicampus plötzlich an

Letztere nahm laut Polizeisprecher eine Abkürzung über den Uni-Campus. Dabei habe ein Diensthund angeschlagen, der auf Rauschgift spezialisiert ist. So habe sich ein Anfangstatverdacht ergeben, der Kontrollen nötig machte. Diese blieben aber ergebnislos, so der Sprecher. Der Studentenrat hielt das Vorgehen der Polizei trotzdem für fragwürdig. Beamte mit Spürhunden auf dem Campus würden Studenten per se kriminalisieren, hieß es.