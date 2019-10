In Leipzig und Umgebung wird weiter nach der vermissten Studentin Yolanda gesucht. Die 23-Jährige ist seit drei Wochen spurlos verschwunden. Wie die Staatsanwaltschaft Leipzig MDR SACHSEN mitteilte, ergab eine Suchaktion am Dienstag keine neuen Erkenntnisse.

Taucher suchen erfolglos

Taucher hatten in der Nähe von Günthersdorf in einem Weiher und im Elster-Saale-Kanal nach Yolanda gesucht. Heute soll die Suche fortgesetzt werden, so Andreas Ricken von der Staatsanwaltschaft. Vorige Woche kamen bereits Spürhunde zum Einsatz.

Ein Verbrechen sowie ein Unfall könne nicht ausgeschlossen werden, so Ricken weiter. Zudem leidet die Vermisste laut Polizei unter plötzlichen Ohnmachtsanfällen, was die Gefahr für ihr Leben noch erhöhe. Auch in den Krankenhäusern der näheren Umgebung sei Yolanda nicht eingewiesen worden.

Bundesweite Suche

Yolanda wollte am 25. September in ein Möbelhaus gleich hinter der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt fahren. Ob sie dort angekommen ist, ist laut Polizei nicht klar. Ein Fährtenhund konnte ihre Spur von ihrer Wohnanschrift zur Haltestelle am Südplatz verfolgen.

Polizei sucht Zeugen

Mittlerweile wird bundesweit nach der jungen Frau gesucht. Die Hamburger Initiative "Vermisste Kinder" hat dafür gesorgt, dass die Suche auf Videotafeln unterstützt wird, beispielsweise am Berliner Hauptbahnhof.