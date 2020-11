Studie aus Leipzig Waschbärfleisch als Wildbraten geeignet?

Für die Einen sind sie niedliche und possierliche Tiere. Andere sehen in ihnen Raubtiere, die die heimische Tierwelt gefährden. Die Rede ist vom Waschbär. In Deutschland steht der Raubsäuger aus der Familie der Kleinbären auf der Liste gebietsfremder invasiver Arten und wird aus Artenschutzgründen bejagt. Am Montag hat der Deutsche Jagdverband die Zahlen der in der vergangenen Jagdsaison erlegten Waschbären veröffentlicht. Mehr als 200.000 Waschbären wurden demnach erlegt, so viele wie noch nie zuvor. Und die Jäger schlagen noch etwas vor: Waschbärfleisch als künftiger Bestandteil unserer Speisekarte.