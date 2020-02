Was essen Kinder in der Schulzeit? Wer nutzt die Schulkantine und wer kauft sich vom Taschengeld das Mittagessen im nahegelegenen Supermarkt? Antworten auf diese Fragen gibt die neue Schulernährungsstudie der Universitätsmedizin Leipzig. Krankhaftes Übergewicht wird durch viele Faktoren erzeugt. Neben der Genetik und biologischen Faktoren spielt auch die soziale Umwelt eine Rolle.

Die Wissenschaftler untersuchten dazu 1.215 Kinder an 41 Leipziger Schulen. Es nahmen Schüler der Klassenstufe vier, sechs, sieben und acht teil. Im Zeitraum von Sommer 2018 bis Sommer 2019 wurden die Kinder gewogen und vermessen. Zusätzlich beantworteten sie Fragen über ihre Ernährung, ob sie an der Spulspeisung teilnehmen und wofür sie ihr Taschengeld ausgeben. Weiterhin analysierten die Wissenschaftler die Speisepläne der Schulessensanbieter und erstellten für jede Schule eine Karte mit allen Lebensmittelläden im Umkreis von 800 Metern. Hier sollten die Kinder einzeichnen, wo sie Lebensmittel während der Schulzeit einkaufen und welche.

Wie die Studie zeigte, sind rund zwölf Prozent der untersuchten Kinder übergewichtig oder adipös, also krankhaft fettleibig. Dieser Wert decke sich mit den Erkenntnissen anderer deutschlandweiter Studien, so die Forscher. 67 Prozent der Schüler gehen regelmäßig in die Schulspeisung. "Die absoluten Zahlen zeigen, dass unter den Schülern, die regelmäßig in der Schulkantine essen, weniger übergewichtige Kinder sind als unter denen, die nicht teilnehmen", sagt Peggy Ober, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Koordinatorin des Projekts. Es sei eine Tendenz zu sehen, dass Kinder, die nicht an der Schulspeisung teilnehmen, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, übergewichtig zu werden.