Die Universität Leipzig lädt in diesem Jahr zum "Studieninformationstag Digital" ein. Ursprünglich war der Orientierungstag für Studieninteressierte für Sonnabend unter anderem auf dem Campus geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie wird er aber verlegt - ins Internet. Solvejg Rhinow, Leiterin der Zentralen Studienberatung, sagte: "Als sich abzeichnete, dass eine Veranstaltung in der Größenordnung des Studieninformationstags nicht möglich sein wird, mussten wir umdenken. Deswegen haben wir kurzfristig ein digitales Format entwickelt, das sich inhaltlich an den am häufigsten nachgefragten Themen des gewohnten Studienformationstags orientiert."

Der Hörsaal zu Hause

Die Fragen, mit denen Schüler und ihre Eltern zum Orientierungstag kommen, sind oft die gleichen: Welcher Studiengang passt zu mir? Wie läuft die Bewerbung ab? Was erwartet mich im Studium? Wo werde ich wohnen? Und wie kann ein Studium finanziert werden? Das alles beantwortet die Seite als eine Art digitaler Wegweiser. Hinzu kommen Videoformate wie eine 360-Grad-Campustour oder Schnuppervorlesungen. So kommt der Hörsaal sogar ein Stück weit in die eigenen vier Wände.

Persönliche Beratung über Video und Telefon

Speziell für den "Studieninformationstag Digital" hat das Team um Rhinow noch etwas Spezielles organisiert: Auch wenn persönliche Gespräche an diesem Wochenende in der Uni wegfallen, können sich Studieninteressierte im direkten Gespräch informieren. "Für den Tag selbst haben sich ausgewählte Fakultäten und Studiengänge verschiedene Dinge ausgedacht: Videosprechstunde, digitales Beratungsangebot, Onlinesprechstunde des Fachschaftsrats oder Telefonsprechstunden", erklärte Rhinow. Wer also Fragen hat, kann sich diese auch direkt beantworten lassen.

Informationen bis August abrufbar

Die Internetseite "Studieninformationstag Digital" bleibt bis zum Ende des Bewerbungsverfahrens für das Wintersemester 2020/21 online. Nach Angaben der Studienberatung sollen die Informationsangebote stetig weiterentwickelt und aktualisiert werden. Seit dem 20. April findet außerdem auf dem Instagram-Kanal der Universität die Themenwoche "Studienwahl" statt. Dort teilt die Uni jeden Tag Wissenswertes rund ums Studieren in Leipzig.

