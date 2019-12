In Halle wird am Mittwoch die Suche nach der vermissten Leipziger Studentin Yolanda fortgesetzt. Dabei sollen Taucher den Mühlgraben weiter absuchen, wie Andreas Ricken von der Staatsanwaltschaft Leipzig MDR SACHSEN sagte. Bereits am Dienstag waren Beamte mit Spürhunden rund um die Kunsthochschule Burg Giebichenstein im Einsatz.