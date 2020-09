Bildrechte: Janos Krueger/MDR

Der Südfriedhof Leipzig Der Südfriedhof ist weit über die Stadtgrenzen Leipzigs hinaus bekannt. Auf ihm befinden sich denkmalgeschützte Grabmale vom Ende des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Den Mittelpunkt bildet das zwischen 1907 und 1909 durch Otto Wilhelm Scharenberg errichtete Krematorium. In der baulichen Konzeption ist die Gesamtheit der Anlage dem bekannten Benediktinerkloster Maria Laach in Rheinland-Pfalz nachempfunden. Seit Jahrzehnten pilgern auch jährlich an Pfingsten die Besucherinnen und Besucher des Wave-Gotik-Treffens zum Südfriedhof. Regelmäßig werden Führungen zu Sepulkralkultur angeboten.