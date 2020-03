In Leipzig sollen zwei neuartige Blitzer für mehr Verkehrssicherheit sorgen. Das Ordnungsamt hat am Freitag am Waldplatz und Tröndlinring die beiden "Super-Blitzer" in Betrieb genommen. Die neue Technik löst an den beiden Standorten die älteren Anlagen zur Rotlichtüberwachung ab. Die Systeme können nun sowohl Geschwindigkeits- als auch Rotlichtverstöße registrieren. Die Messtechnik arbeitet laserbasiert und ermöglicht es, mehrere Fahrspuren gleichzeitig zu überwachen.