Die Fahrraddatenbank der Polizei Leipzig ist veraltet. Das haben Recherchen des MDR ergeben. Demnach werden die Daten registrierter Fahrräder oft monatelang nicht in die Datenbank eingespeist, wie es eigentlich vorgeschrieben ist. Fahrradgeschäfte in Leipzig erheben Vorwürfe, dass die Erfassungsbögen für registrierte Räder bis zu einem Jahr in den Läden liegen, bevor sie abgeholt werden. Und auch die Erfassungsbögen vom Registrierungsdienst, den die Polizei direkt beauftragt, werden nicht immer gleich digitalisiert.