Am Sonnabend jährt sich die Befreiung Leipzigs vom Nationalsozialismus zum 75. Mal. Am 18. April 1945 wurde die Stadt von der US-Armee eingenommen.

Dass die Befreiung vor 75 Jahren weitestgehend unblutig verlief, lag auch daran, dass das Nationalkomitee Freies Deutschland die Leipzigerinnen und Leipziger mit Flugblättern zur Kapitulation aufgefordert hatte. Die amerikanischen Truppen wurden daraufhin mit weißen Fahnen empfangen. Jedoch lieferten sich Volkssturm- und Wehrmachtseinheiten an mehreren Stellen im Stadtgebiet letzte Kämpfe mit den US-Streitkräften. Diese dauerten bis in die Nacht zum 20. April an.

Weiße Fahnen zum Jubiläum

Um an das Ereignis zu erinnern, hat das Aktionsbündnis "Leipzig nimmt Platz" die Leipzigerinnen und Leipziger dazu aufgerufen, am Sonnabend weiße Fahnen aus den Fenstern zu hängen. Denn auch 75 Jahre nach der Befreiung habe Antisemitismus, Rassismus und menschenverachtende Hetze wieder Platz in der Gesellschaft gefunden, heißt es im Aufruf. Aus diesem Grund "ist für uns der Tag der Befreiung nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern insbesondere auch zum Mahnen."

Blumengebinde an der "Runden Ecke"

An der Gedenktafel vor dem Museum in der "Runden Ecke" wurde ein zum Gedenken an den Tag der Befreiung ein Blumengebinde niedergelegt. Die offizielle Gedenkfeier mit Oberbürgermeister Burghard Jung und US-Generalkonsul Timothy Eydelnant musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Eine Sonderausstellung im Eingangsbereich des Museums widmet sich der Befreiung durch die Amerikaner sowie den Besatzungswechsel und den Aufbau einer kommunistischen Diktatur unter sowjetischer Vorherrschaft.

"Der letzte Tote des Krieges"